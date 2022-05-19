İsveçli gazeteci Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasında haklı olduğunu yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveçli gazeteci Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasında haklı olduğunu yazdı

19.05.2022 13:20
İsveçli gazeteci Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasında haklı olduğunu yazdı

İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı gerekçelerinin bulunduğunu belirtti.

İsveç'in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı gerekçelerinin bulunduğunu belirtti.

Nilsson, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Demokrat Partinin, Magdalena Andersson'un Başbakan seçilmesindeki ön koşulunun bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptığı "anlaşma" olduğunu belirten Nilsson, şunları ifade etti:

"Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye'de YPG/PKK ile iş birliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma, İsveç'in Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden, dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir. Savunulamaz olan bu anlaşma Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin belirttiği gibi Türkiye açısından bir 'yanlış anlama' olmadığını açıkça gösteren bilinen ve yayınlanmış bir gerçektir." ifadesini kullandı.

İsveç'te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson 29 Kasım 2021'de parlamentoda yapılan oylamada, tek oy farkla Başbakan seçilmişti.

Oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmie Akesson, Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK ile müzakere yürüttüğünü söylemişti.

Akesson, müzakerenin bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh aracılığıyla yapıldığına dikkati çekerek, "Sosyal Demokrat Partinin hükümeti kurmak için Kakabaveh aracılığıyla terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ile yakın ilişkiye gireceğini gördük." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
PKK, Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor PKK, Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor
Kaynak: AA

Başbakan, Türkiye, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveçli gazeteci Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasında haklı olduğunu yazdı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:25:16. #1.11#
SON DAKİKA: İsveçli gazeteci Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasında haklı olduğunu yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement