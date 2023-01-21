İSVEÇLİ KADININ İSTANBUL'DA SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika
Üye Girişi

İSVEÇLİ KADININ İSTANBUL'DA SIR ÖLÜMÜ

21.01.2023 09:38

KAĞITHANE'de bulunan ünlü bir otelde kalan İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, ölü bulundu.

KAĞITHANE'de bulunan ünlü bir otelde kalan İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, ölü bulundu. Kadının düşerek öldüğü öne sürülürken ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İfadesi alınan otel çalışanlarından resepsiyon müdürü K.Y, 'Yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Şifreyi aldıktan sonra lobi kısmına yönelen kadını otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi. Otel görevlisi Ö.B. ise 'Mal kabul bölümüne giden alanda bir kişinin yerde olduğu gördüm. Kendisini tam yerdeyken gördüm. Düşüş anını görmedim" diye konuştu.

Olay 17 Ocak saat 18.30 sıralarında Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor

'BENİMLE İNGİLİZCE KONUŞTU, Wİ-Fİ ŞİFRESİ İSTEDİ"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y, 'Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Normal şartlarda misafirlerimiz ile Wi-Fi şifresi paylaştığımız için kendisi ile internet şifresini paylaştım. Akabinde ise şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.

'YERDE BİR ŞAHSIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Otelin risk önleme departmanında görev yapan Ö.B ise "Saat 18: 30 sıralarında bir kadının otelin yan tarafında bulunan mal kabul bölümüne giden alanda yerde yattığını gördüm. Kendisini tam yerde iken gördüm. Düşüş anını görmedim. Akabinde ise kadının yanına yerde yüz üstü yatarken gördüm, yerde kan bulunmaktaydı. Devamında ise 112'yi arayarak olay yerine polis ekiplerini ve ambulans çağırdım ve otel görevlilerine bilgi verdim. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öldüğünü söylediler" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki Açıklaması İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki Açıklaması İsveçli kadının İstanbul'da sır ölümü! Ünlü otelde kanlar içinde bulundu İsveçli kadının İstanbul'da sır ölümü! Ünlü otelde kanlar içinde bulundu Son Dakika: Türkiye Kur'an yakma eylemine izin veren İsveç'le köprüleri atıyor! Kritik ziyaret iptal edildi Son Dakika: Türkiye Kur'an yakma eylemine izin veren İsveç'le köprüleri atıyor! Kritik ziyaret iptal edildi

Adli Tıp Kurumu, Kağıthane, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSVEÇLİ KADININ İSTANBUL'DA SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:29 Adının anıldığı takım Valencia'nın bile ağzını açık bıraktı! Hayatının imzasını atabilir
11:54 Serenay Sarıkaya'nın yılanla kendini tatmin ettiği sahne Şahmaran dizisine damga vurdu
11:53 HDP'den 6'lı masaya dengeleri değiştirecek öneri: Adayınızı çekin, bizim adayımıza oy verin
11:44 Önce isim verdi sonra "Üstüne alınmışlar" dedi! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt gecikmedi
10:47 Bu nasıl akıl tutulması! 900 bin lirayı poşete koyup kapıya gelen dolandırıcıya teslim etti
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 yılı genelgesi! "Mevlana Yılı" olarak kutlanacak
11:31 Bursa'daki ilginç bulut dünya basınında: Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu
11:24 RTÜK tarafından yakın takibe alınan Camdaki Kız'ın fragmanı izleyicileri kızdırdı
11:08 Beklenen KAP bildirimi geldi! Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta
11:07 Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun sözleri milyonların yüreğine oturdu: Annem karne hediyesi olarak et aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2023 12:44:49. #1.12#
SON DAKİKA: İSVEÇLİ KADININ İSTANBUL'DA SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement