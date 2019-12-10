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İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson öldü
6 saat önce
İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi gördüğü biliniyorduMarie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu.
İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu
Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı.
Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:53
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