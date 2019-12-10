Son Dakika Haberleri: İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson öldü
Son Dakika Magazin İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson öldü - Son Dakika Magazin

İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson öldü

6 saat önce

İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi gördüğü biliniyorduMarie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu.

İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson öldü, System.String[]

İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu


Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı.


Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:53 
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