İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti - Son Dakika Dünya

İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti

7 saat önce

İsveç'in güneyindeki Skurup kenti belediyesinin okullarda 13 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasına getirilen yasak öğretmenlerce protesto edildi.

İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti, System.String[]

İsveç'in güneyindeki Skurup kenti belediyesinin okullarda 13 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasına getirilen yasak öğretmenlerce protesto edildi.


Müslüman olmayan öğretmenler, Müslüman öğretmen ve öğrencilere destek amacıyla başörtüsü takarak okula geldi.

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İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18 
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