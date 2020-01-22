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İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti
7 saat önce
İsveç'in güneyindeki Skurup kenti belediyesinin okullarda 13 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasına getirilen yasak öğretmenlerce protesto edildi.
İsveç'in güneyindeki Skurup kenti belediyesinin okullarda 13 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasına getirilen yasak öğretmenlerce protesto edildi.
Müslüman olmayan öğretmenler, Müslüman öğretmen ve öğrencilere destek amacıyla başörtüsü takarak okula geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:18
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