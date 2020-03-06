İsveçli parlamenter sınır dışı edildi (1) - Son Dakika

İsveçli parlamenter sınır dışı edildi (1)
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POPÜLİST milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:06 Kaynak: DHA
POPÜLİST milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.
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