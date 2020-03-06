İsveçli parlamenter sınır dışı edildi - Son Dakika
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İsveçli parlamenter sınır dışı edildi

6 saat önce

Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL,DHAPopülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL,DHA

Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.

İsveçli parlamenter sınır dışı edildi

İstanbul, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
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