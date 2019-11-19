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İsveçli savcı, Julian Assange hakkında açılan tecavüz soruşturmasını 10 yıl sonra durdurdu
6 saat önce
Wikileaks sızıntılarıyla dünya kamuoyunda tanınan Avustralyalı Julian Assange hakkında İsveç'te açılan tecavüz soruşturması, zaman aşımına sekiz ay kala durduruldu
Wikileaks sızıntılarıyla dünya kamuoyunda tanınan Avustralyalı Julian Assange hakkında İsveç'te açılan tecavüz soruşturması zaman aşımına sekiz ay kala durduruldu. İsveçli başsavcı, karar için şikayetçilerin sunduğu kanıtların geçerli ve güvenilir olduğunu; ancak şahitlerin hafızalarının aradan geçen 10 yıl içinde zayıfladığını gerekçe gösterdi.
İsveçli başsavcı Eva-Marie Persson yaptığı basın açıklamasında soruşturmaya ilişkin kapsamlı bir ön değerlendirme yaptığını ve elde bulunan kanıtların iddianame hazırlamak için yeterince güçlü bulmadığını duyurdu. Karar için itiraz yolu açık bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:35
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