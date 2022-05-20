İsveçli uzman: "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok"

İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI) Orta Doğu Analisti Aron Lund, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin veto hakkını kullanmasını değerlendiren Lund, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok." dedi.

Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu aktaran Lund, "NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüne ve Karadeniz'de önemli bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, ittifakın en önemli üyelerinden biridir. İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi olarak görmek isteyen ülkeler yaptırımlar ve çeşitli diplomatik baskılar yapabilirler. Ancak Türkiye için bunun pek bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Lund, bu yönde siyasi irade olsa bile İsveç'ten kırmızı bültenle talep edilen kişilerin iade edilmesine yargının izin vermesinin zor olduğunu savundu.