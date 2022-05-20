İsveçli uzman: "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok" - Son Dakika
Üye Girişi

İsveçli uzman: "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok"

20.05.2022 17:26
İsveçli uzman: "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok"

İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI) Orta Doğu Analisti Aron Lund, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI) Orta Doğu Analisti Aron Lund, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin veto hakkını kullanmasını değerlendiren Lund, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok." dedi.

Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu aktaran Lund, "NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüne ve Karadeniz'de önemli bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, ittifakın en önemli üyelerinden biridir. İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi olarak görmek isteyen ülkeler yaptırımlar ve çeşitli diplomatik baskılar yapabilirler. Ancak Türkiye için bunun pek bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Lund, bu yönde siyasi irade olsa bile İsveç'ten kırmızı bültenle talep edilen kişilerin iade edilmesine yargının izin vermesinin zor olduğunu savundu.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin NATO stratejisi: Finlandiya'ya sarı, İsveç'e kırmızı ışık Türkiye'nin NATO stratejisi: Finlandiya'ya sarı, İsveç'e kırmızı ışık ABD'den 'Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor' açıklaması ABD'den 'Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor' açıklaması
Kaynak: AA

Orta Doğu, Araştırma, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveçli uzman: 'Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok' - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:34:24. #1.11#
SON DAKİKA: İsveçli uzman: "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement