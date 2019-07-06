İsveçli uzmanlar: Kıbrıs'ta üretilen hellim peyniri etten daha zararlı
1 saat önce
İsveçli gıda uzmanları Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin yüksek oranda antibiyotik içerdiğini ve bu peyniri tüketmenin et yemekten daha zararlı olabileceğini öne sürdü. Güney Kıbrıslı yetkililerden konu hakkında yalanlama geldi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22
İsveçli gıda uzmanları Kıbrıs
'ta üretilen hellim peynirinin yüksek oranda antibiyotik içerdiğini ve bu peyniri tüketmenin et yemekten daha zararlı olabileceğini öne sürdü. Güney
Kıbrıslı yetkililerden konu hakkında yalanlama geldi.
İsveç devlet televizyonuna röportaj veren Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nda (WWF) gıda uzmanı Anna Richert, tüketicileri uyararak Avrupa Birliği
'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Kıbrıs olduğunu söyledi.
İsveç'ten "1915 olayları" açıklaması
Norveçli eski bakan mültecilere cinsel istismardan 5 yıl hapis cezası aldı
Amsterdam'da genelevlerin kapatılması kararına cinsel ilişki işçileri tepki gösterdi
Rusya'da kadınlara ağır işlerde çalışma yasağı hafifletecek yasa tasarısı hazırlandı