Son Dakika Haberleri: İsveçli uzmanlar: Kıbrıs'ta üretilen hellim peyniri etten daha zararlı
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İsveçli uzmanlar: Kıbrıs'ta üretilen hellim peyniri etten daha zararlı

1 saat önce

İsveçli gıda uzmanları Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin yüksek oranda antibiyotik içerdiğini ve bu peyniri tüketmenin et yemekten daha zararlı olabileceğini öne sürdü. Güney Kıbrıslı yetkililerden konu hakkında yalanlama geldi

İsveçli uzmanlar: Kıbrıs'ta üretilen hellim peyniri etten daha zararlı, System.String[]
İsveçli gıda uzmanları Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin yüksek oranda antibiyotik içerdiğini ve bu peyniri tüketmenin et yemekten daha zararlı olabileceğini öne sürdü. Güney Kıbrıslı yetkililerden konu hakkında yalanlama geldi.

İsveç devlet televizyonuna röportaj veren Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nda (WWF) gıda uzmanı Anna Richert, tüketicileri uyararak Avrupa Birliği'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Kıbrıs olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22 
Kıbrıs, İsveç, Güney, Dünya
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