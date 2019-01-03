Son Dakika Haberleri: İsveçliler Becermiş mi Becerememiş Mi?

İsveçliler Becermiş mi Becerememiş Mi?

23 dakika önce

Bu videomda sizin için isveç markası ikea alışverişim de satılan ilginç mutfak ve ev aletlerini inceledim. Elma, çekirdek ayıklama, ilginç ikea kağıt lamba, hap kutusu, portakal kabugu, aparatı, köpek kuyruğu, askı gibi acayip ürünleri sizin için inceledim.

Bu videomda sizin için isveç markası ikea alışverişim de satılan ilginç mutfak ve ev aletlerini inceledim. Elma, çekirdek ayıklama, ilginç ikea kağıt lamba, hap kutusu, portakal kabugu, aparatı, köpek kuyruğu, askı gibi acayip ürünleri sizin için inceledim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:10 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi

Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:33:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveçliler Becermiş mi Becerememiş Mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]