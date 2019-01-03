İsveçliler Becermiş mi Becerememiş Mi?

Bu videomda sizin için isveç markası ikea alışverişim de satılan ilginç mutfak ve ev aletlerini inceledim. Elma, çekirdek ayıklama, ilginç ikea kağıt lamba, hap kutusu, portakal kabugu, aparatı, köpek kuyruğu, askı gibi acayip ürünleri sizin için inceledim.

Bu videomda sizin için isveç markası ikea alışverişim de satılan ilginç mutfak ve ev aletlerini inceledim. Elma, çekirdek ayıklama, ilginç ikea kağıt lamba, hap kutusu, portakal kabugu, aparatı, köpek kuyruğu, askı gibi acayip ürünleri sizin için inceledim.

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