İsveçliler Fırtına Bekliyor
1 saat önce
Baltık Denizi'nde devam eden fırtına ve kar yağışı nedeniyle İsveçliler fırtına bekliyor.
Baltık Denizi
'nde devam eden fırtına ve kar yağışı nedeniyle İsveçliler fırtına bekliyor.
Baltık Denizi'nde devam eden fırtına ve kar yağışı nedeniyle İsveç Meteoroloji İdaresi 2 gün önce ülke çapında fırtına uyarısında bulunmuştu. Baltık Denizi'nde bütün gemi seferleri iptal edilerek kar sporları merkezlerinde bütün telesiyejler kapatılmış, bütün vasıtalar güneyde İsveç'i Danimarka
'ya bağlayan Öresund köprüsüne gitmeleri için uyarılmıştı.
İsveç Ulaştırma İdaresi Basın Sözcüsü Bengt Olsson dün yaptığı açıklamada, "Kasırga başkent Stockholm
ve yakın şehirlerden Uppsala
'yı da şiddetle etkileyecek. Bu gece ve yarın sabah araba kullanma zorunda değilseniz yarın öğleyi beklemeniz çok iyi olacak. Önümüzdeki iki üç gün İsveç karayolu trafiği çok zor olacak. Rosland sahili ve Godland bölgesinin trafiği savunmasız kalacağını zannediyorum. Uzun yola çıkmak isteyenlerin beklemelerini tavsiye ediyorum" dedi. - STOCKHOLM
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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