İsveçlilerin ev alımında tercihi "Alanya" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveçlilerin ev alımında tercihi 'Alanya' - Son Dakika

İsveçlilerin ev alımında tercihi "Alanya"

7 saat önce

Her yıl isveç'in başkenti Stockholm'de açılan "Yurtdışında Satılık Evler" fuarında, bu yıl İsveçlilerin tercihi Alanya oldu.

İsveçlilerin ev alımında tercihi

Her yıl isveç'in başkenti Stockholm'de açılan "Yurtdışında Satılık Evler" fuarında, bu yıl İsveçlilerin tercihi Alanya oldu.


İsveçlilerin Alanya tercih etmelerinde, tarifeli ve charter uçaklarının Gazipaşa Havaalanına inmeleri ise en büyük etken. Düzenlenen uluslararası fuara Türkiye'nin yanında, İtalya, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi Arnavutluk ve Yunanistan da katıldı.


Fuara katılan emlakçılardan Yakup Uslu, "Senelerden beri bu fuara katılıyoruz. İsveç pazarı bizim için en önemli pazarlardan biri" ifadelerini kullandı. İsveçlilerin yılda yalnızca 30 gün güneş görebildiğini söyleyen Uslu, "Bizler gelir düzeyi yüksek yabancıları senede 300 gün güneş gören ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Kış aylarını soğuk ve karanlık İskandinavya'da geçirmek istemeyen gelir düzeyi yüksek İsveçli emekliler için kışları ılıman olan Türkiye, ilk tercihler arasında" dedi.


Gazipaşa havaalanın açılmasından dolayı satışlarının daha da arttığını söyleyen Yakup Uslu, İsveç'ten gelen turistler ve ev sahiplerinin 30 dakika içinde evlerine ve Alanya'daki otellere ulaşabildiğini dile getirdi. - STOCKHOLM

Stockholm, Gazipaşa, Alanya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 06:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsveçlilerin ev alımında tercihi "Alanya" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]