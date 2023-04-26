İsveç'ten gönderilen araştırma roketi, beklenmedik bir şekilde Norveç'e düştü

Dün yerel saatle 07.20'de İsveç'in kuzeyindeki Kiruna yakınlarındaki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan ve sınıra yakın bir bölgeye inmesi beklenen roket hedefini şaşırdı.

NORVEÇ TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından fırlatılan araştırma roketi 250 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra rotasından çıkarak Norveç'te dağlık bir alana düştü. SSC, roketin hesaplanandan biraz daha batıya doğru ilerlediğini bildirdi.

ARIZA SEBEBİYLE İNİŞ YAPAMAMIŞ

Arızalandığı için hedefine iniş yapamadığı düşünülen roket ve taşıdığı yük, planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısına düştü.

"NORVEÇ, İZİNSİZ FAALİYETİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise yaptığı açıklamada, "Norveç makamları, sınırın Norveç tarafındaki herhangi bir izinsiz faaliyeti çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanarak, herhangi bir enkaz kaldırma çalışması için Norveç'ten onay alınması gerektiğini vurguladı.