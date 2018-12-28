İşveren ile işçi Yıldırım’da buluşuyor
1 saat önce
Yıldırım Belediyesi ve Turkcell Global Bilgi iş birliğinde gerçekleştirilen iş buluşmaları, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi ve Turkcell
Global Bilgi iş birliğinde gerçekleştirilen iş buluşmaları, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55
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