Son Dakika Haberleri: İşveren ile işçi Yıldırım’da buluşuyor

İşveren ile işçi Yıldırım’da buluşuyor

1 saat önce

Yıldırım Belediyesi ve Turkcell Global Bilgi iş birliğinde gerçekleştirilen iş buluşmaları, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

İşveren ile işçi Yıldırım’da buluşuyor, System.String[]
Yıldırım Belediyesi ve Turkcell Global Bilgi iş birliğinde gerçekleştirilen iş buluşmaları, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:55 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı Son Dakika! ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yöneldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:51:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşveren ile işçi Yıldırım’da buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]