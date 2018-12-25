Son Dakika Haberleri: İşveren Kesimini Temsil Eden Tisk Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin Büyümesine ve...

İşveren Kesimini Temsil Eden Tisk Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin Büyümesine ve...

1 saat önce

IHAAW112329-EKO/25-12-2018- İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.

İşveren Kesimini Temsil Eden Tisk Genel Sekreteri Akansel Koç,
IHAAW112329-EKO/25-12-2018

- İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çalışmaları destekleyeceğiz" dedi. 25.12.2018 11: 23: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:29 Kaynak: İHA

Ekonomi
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