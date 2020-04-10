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İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak
11 dakika önce
Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek olan Employer Brand Summit' "Symphony of HR" temasıyla global ve lokal İK devlerini 7 Mayıs 2020 tarihinde online platformda bir araya getirecek.
Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek olan Employer Brand Summit' "Symphony of HR" temasıyla global ve lokal İK devlerini 7 Mayıs 2020 tarihinde online platformda bir araya getirecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:37
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