İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak - Son Dakika Ekonomi

İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak

11 dakika önce

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek olan Employer Brand Summit' "Symphony of HR" temasıyla global ve lokal İK devlerini 7 Mayıs 2020 tarihinde online platformda bir araya getirecek.

İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak, System.String[]

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek olan Employer Brand Summit' "Symphony of HR" temasıyla global ve lokal İK devlerini 7 Mayıs 2020 tarihinde online platformda bir araya getirecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:37 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti         
12:34
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı         
12:05
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı         
11:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın         
11:54
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı         
11:40
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir         
11:31
New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor         
11:28
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı         
11:24
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu 90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu         
11:19
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor         
11:19
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı         
11:16
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi         
11:12
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:08
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor         
10:58
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif         
10:54
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum Dolar yükselişe geçti! İşte son durum         
10:52
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
10:43
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı         
10:30
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız         
10:27
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek         
10:22
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı         
10:14
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu         
10:04
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı         
10:03
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak         
10:02
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor         
09:59
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi 1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi         
09:57
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı         
09:55
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 12:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]