İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak - Son Dakika Ekonomi

İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak

6 saat önce

Türkiye ve dünyadan işveren dünyasının profesyonellerini bir araya getiren, işveren markası kavramını inceleyerek geleceğine yön veren Employer Brand Summit'in 11'incisi bu yıl ilk kez 7 Mayıs'ta online platformda düzenlenecek.

İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak, System.String[]

Türkiye ve dünyadan işveren dünyasının profesyonellerini bir araya getiren, işveren markası kavramını inceleyerek geleceğine yön veren Employer Brand Summit'in 11'incisi bu yıl ilk kez 7 Mayıs'ta online platformda düzenlenecek.

Employer Brand Summit açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve en büyük gençlik iletişim ajansı 3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı tarafından "Symphony of HR" teması ile gerçekleştirilecek Employer Brand Summit, küresel ve ulusal liderlerin işveren markalaşma ekosistemindeki en iyi uygulamaları paylaşmaları ve en yeni trendleri keşfetmelerine öncülük edecek.

7 Mayıs'ta online platformda düzenlenecek etkinliğe, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, LinkedIn Güneydoğu Avrupa Bölge Müdürü Cihan Ak, Rolls-Royce Global İşveren Marka Lideri Dawn Hollingworth, Unilever İK Genel Müdür Yardımcısı Melissa Gee Kee, Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Pfizer Türkiye İK Lideri Serra Uluışık, Social Talent Çözüm Stratejisti ve Öğrenme Danışmanı Holly Fawcett, Kincentric Çalışan Deneyimi Danışmanı Seçkin Karataş, SITA Kıdemli İletişim ve Marka Direktörü Dr. Edna Ayme-Yahil, Quoratio İşveren Markası ve Online İşe Alım Pazarlamacısı Malique Steenbrink'in de aralarında bulunduğu 13 konuşmacı katılacak.

Koronavirüs sırası ve sonrası neler yapılıyor, neler yapılacak


Açıklamada verilen bilgilere göre, dünyadan ve Türkiye'den insan kaynakları profesyonellerinin katılımı ile yapılacak Avrasya'nın en büyük iş platformu Employer Brand Summit'te; İK'nın işveren markası paydaşlarıyla uyumu, sürdürülebilir çekim için bilimsel yöntemlerin uygulanması, özgün kuvvetleri keşfetmek için sistematik yaklaşımlar, çalışan deneyimi ve aday deneyimini güçlendirme, üst yönetimden ilgi ve yatırım almanın ayrıntıları, markanızı kampüsten başlayarak yönetme, hep gündemde kalmak için yapılması gerekenler, gündeme uygun olarak da koronavirüs sırası ve sonrası neler yapılıyor, neler yapılacak gibi merak uyandırıcı konular masaya yatırılacak.


"Bu dayanışmaya bizim de katkımız olsun"


3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu, Employer Brand Summit'in bu yıl her zamankinden çok daha farklı bir amaca hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten kaynaklı tüm ülkemiz ciddi bir dayanışma içerisinde. Bu dayanışmaya bizim de katkımız olsun, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye Employer Brand Summit'in tüm karını, ihtiyacı olan kurumlarımıza milletimizin sağlığına destek sunmak için bağışlayacağız."

Hem çalışma ekosistemi hem de etkinlik sektörü, mevcut global krizden dolayı bir dönüşüm içine girmek zorunda kaldı. Ünlü markalardan seçkin konuşmacılarımız ile yakın ve orta vadedeki geleceğimizi masaya yatırarak bulunduğumuz belirsizlik ortamının önüne geçmeyi kendimize görev olarak belirledik. Dünya değişiyor, bu değişimin öncüsü ve odağı insan."

"Önemli ipuçları vermeyi hedefliyoruz"

Çakıroğlu, insanı odağa alarak tasarlanan Employer Brand Summit'te Alışagelmiş İK uygulamalarının ötesine geçerek, katılımcılar lider İK karar vericileriyle tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Katılımcılara küresel ve ulusal en iyi uygulamaları öğretmeyi amaçladıklarını ifade eden Çakıroğlu, "En verimli ve sürdürülebilir çözümler için çağdaş gereçleri edinmeyi, yaşayan, nefes alan işveren markası inşa etme, en güncel trendlerle rakiplerinin iki adım önünde geçme gibi konularda önemli ipuçları vermeyi hedefliyoruz." diye devam etti.

Finansbank, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:30 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alanya'da yaşayan Fransız korona virüsle mücadeleyi çektiği video ile anlattı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor         
19:33
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı         
19:16
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı         
19:15
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi         
19:00
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı         
18:51
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz         
18:38
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi         
18:19
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:13
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları         
17:50
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
17:28
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 19:53:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]