İşveren markasının geleceği dijital ortamda konuşulacak

Türkiye ve dünyadan işveren dünyasının profesyonellerini bir araya getiren, işveren markası kavramını inceleyerek geleceğine yön veren Employer Brand Summit'in 11'incisi bu yıl ilk kez 7 Mayıs'ta online platformda düzenlenecek.

Employer Brand Summit açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve en büyük gençlik iletişim ajansı 3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı tarafından "Symphony of HR" teması ile gerçekleştirilecek Employer Brand Summit, küresel ve ulusal liderlerin işveren markalaşma ekosistemindeki en iyi uygulamaları paylaşmaları ve en yeni trendleri keşfetmelerine öncülük edecek.

7 Mayıs'ta online platformda düzenlenecek etkinliğe, QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, LinkedIn Güneydoğu Avrupa Bölge Müdürü Cihan Ak, Rolls-Royce Global İşveren Marka Lideri Dawn Hollingworth, Unilever İK Genel Müdür Yardımcısı Melissa Gee Kee, Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Pfizer Türkiye İK Lideri Serra Uluışık, Social Talent Çözüm Stratejisti ve Öğrenme Danışmanı Holly Fawcett, Kincentric Çalışan Deneyimi Danışmanı Seçkin Karataş, SITA Kıdemli İletişim ve Marka Direktörü Dr. Edna Ayme-Yahil, Quoratio İşveren Markası ve Online İşe Alım Pazarlamacısı Malique Steenbrink'in de aralarında bulunduğu 13 konuşmacı katılacak.

Koronavirüs sırası ve sonrası neler yapılıyor, neler yapılacak



Açıklamada verilen bilgilere göre, dünyadan ve Türkiye'den insan kaynakları profesyonellerinin katılımı ile yapılacak Avrasya'nın en büyük iş platformu Employer Brand Summit'te; İK'nın işveren markası paydaşlarıyla uyumu, sürdürülebilir çekim için bilimsel yöntemlerin uygulanması, özgün kuvvetleri keşfetmek için sistematik yaklaşımlar, çalışan deneyimi ve aday deneyimini güçlendirme, üst yönetimden ilgi ve yatırım almanın ayrıntıları, markanızı kampüsten başlayarak yönetme, hep gündemde kalmak için yapılması gerekenler, gündeme uygun olarak da koronavirüs sırası ve sonrası neler yapılıyor, neler yapılacak gibi merak uyandırıcı konular masaya yatırılacak.



"Bu dayanışmaya bizim de katkımız olsun"



3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu, Employer Brand Summit'in bu yıl her zamankinden çok daha farklı bir amaca hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten kaynaklı tüm ülkemiz ciddi bir dayanışma içerisinde. Bu dayanışmaya bizim de katkımız olsun, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye Employer Brand Summit'in tüm karını, ihtiyacı olan kurumlarımıza milletimizin sağlığına destek sunmak için bağışlayacağız."

Hem çalışma ekosistemi hem de etkinlik sektörü, mevcut global krizden dolayı bir dönüşüm içine girmek zorunda kaldı. Ünlü markalardan seçkin konuşmacılarımız ile yakın ve orta vadedeki geleceğimizi masaya yatırarak bulunduğumuz belirsizlik ortamının önüne geçmeyi kendimize görev olarak belirledik. Dünya değişiyor, bu değişimin öncüsü ve odağı insan."

"Önemli ipuçları vermeyi hedefliyoruz"

Çakıroğlu, insanı odağa alarak tasarlanan Employer Brand Summit'te Alışagelmiş İK uygulamalarının ötesine geçerek, katılımcılar lider İK karar vericileriyle tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Katılımcılara küresel ve ulusal en iyi uygulamaları öğretmeyi amaçladıklarını ifade eden Çakıroğlu, "En verimli ve sürdürülebilir çözümler için çağdaş gereçleri edinmeyi, yaşayan, nefes alan işveren markası inşa etme, en güncel trendlerle rakiplerinin iki adım önünde geçme gibi konularda önemli ipuçları vermeyi hedefliyoruz." diye devam etti.