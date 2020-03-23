İşveren ve çalışanlara korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika
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İşveren ve çalışanlara korona virüs bilgilendirmesi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında işverenlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettik" dedi.

İşveren ve çalışanlara korona virüs bilgilendirmesi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında işverenlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettik" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışma hayatında dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklama yaptı. Korona virüs nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlar ve işverenler için yeni tedbirler aldıklarını açıklayan Bakan Selçuk, risk grubunda olanların uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımları etkin şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekti. İşveren ve çalışanların iş yerlerinde hassasiyet göstermeleri gereken konularda rehber ile bilgilendirici mahiyette afişler hazırladıklarını ve çalışma hayatının tüm taraflarıyla paylaştıklarını belirten Bakan Selçuk, "İş yerlerimizde dikkat edilmesi gereken kurallar bütününü içeren bu afiş ve rehberleri başta işveren ve işçi konfederasyonlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza ilettik, internet sitemizden ve sosyal medya mecralarından yayınladık" dedi.


"Bakanlığımızca yetkilendirdiğimiz 2 bin 446 ortak sağlık ve güvenlik birimi ile sahadaki 44 bin 986 İSG profesyoneli eğitim verdi"


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün korona virüsle mücadele kapsamında çalışanlara eğitim verdiğini belirten Bakan Selçuk, "Bakanlığımızca yetkilendirdiğimiz 2 bin 446 ortak sağlık ve güvenlik birimimizle birlikte sahadaki 44 bin 986 İSG profesyoneli korona virüsten korunma ve hijyen tedbirleri hakkında eğitim vermeye başladı. Uzman ekipler sahada bilgilendirme yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Uzman ekipler, işveren ve çalışanları iş yerlerinde başta Sağlık Bilim Kurulunun ve Bakanlığın aldığı kararlara uyulması konusunda uyarıyor. Uzmanlar, "işveren ve çalışanlar hijyene dikkat etmeli, özellikle ellerini belirli aralıklarla su ve sabunla yıkamalı, yüz bölgesinden ellerini uzak tutmalı, ortak kullanım alanları, araçlar, cihaz ve ekipmanlar sıklıkla temizlenmeli, iş yeri ortamı sık sık havalandırılmalı, yakın temastan kaçınılmalı, öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, işverenler çalışanları virüsten koruyacak tedbirlere ilişkin gerekli malzeme ve ekipmanları temin etmeli" şeklinde uyarılarda bulunuyor. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:24 Kaynak: İHA

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