Son Dakika Haberleri: İşverene prim ve vergi desteği yasalaştı

İşverene prim ve vergi desteği yasalaştı

41 dakika önce

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

İşverene prim ve vergi desteği yasalaştı, System.String[]
Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:50 

prim, Ekonomi
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