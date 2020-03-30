İşverene sigorta desteği verilecek - Son Dakika

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle işverenlere çalıştırdıkları sigortalı başına aylık 75 lira sigorta desteği verileceğini söyledi,

Asgari ücret teşvikinin yıl sonuna kadar uygulanacağının belirten SGK İl Müdürü İlbaş, şunları kaydetti:

"Asgari ücret teşvikinden istifade edilebilecek tüm sigorta kollarına tabi sigortalının prime esas günlük kazancı 128 liradır. Toplu sözleşmesi hükümlerine tabi iş yerlerinde sigortalının Prime Esas Kazanç tutarı günlük 256 lira, aylık 7 bin 680 lira sınır olarak dikkate alınacaktır. Asgari ücret teşviki 2020 yılı Ocak ve Aralık ayları/dönemi için, bir önceki yılda karşılık gelen aydaki gün sayısını geçmemek üzere ve 2020 yılında ilk defa kurulan işyerleri için bildirilen toplam gün sayısının günlük 2,50 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar uygulanacaktır."

2019 Ocak ile Kasım ayları dönemi için uzun vadeli sigorta kollarından kuruma bildirilen en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda bu teşvikten istifade edilemeyeceğini aktaran İlbaş, "Bu teşvikten yararlanmak için aylık prim hizmet veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde kuruma vermek ve Kuruma borcu bulunmamak şarttır. Borcunu yapılandıranlar ise bu teşvikten istifade edebileceklerdir." dedi.