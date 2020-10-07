İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu - Son Dakika

İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu

07.10.2020 10:01
İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu, System.String[]

Buca'da vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözüm bulmak için kurulan Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), ilçede çözümün adresi oldu.

Buca'da vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözüm bulmak için kurulan Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM), ilçede çözümün adresi oldu. Merkez, yıl içinde vatandaşlardan gelen taleplerin yüzde 88'ini çözüme kavuşturdu. TİM bünyesinde bulunan, işveren ve iş arayan arasında köprü görevi gören İstihdam Masası ise 9 ayda 204 kişiyi iş sahibi yaptı.

Buca'nın sorunlarını sıfıra indirmek için çalışan Buca Belediyesi, vatandaşların talep ve sorunlarını Buca Toplumsal İletişim Merkezi ve çağrı merkezi aracılığıyla çözüme kavuşturuyor. Bünyesindeki çağrı merkezi ve çözüm masalarıyla talepleri doğru birimlere aktararak çözüm odaklı çalışma yapan Buca TİM, vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi görüyor.

Yüzde 88 başarı

Kentteki sorunları en aza indirmek için tüm birimleriyle çalışma yürüten Buca TİM, 2020 boyunca vatandaşlardan 16 bin 450 başvuru aldı. Çözüm odaklı çalışma anlayışı ile gelen başvuruların 14 bin 587'sini çözüme kavuşturan TİM, yüzde 88 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı. Vatandaş ile belediye birimleri arasında köprü görevi gören TİM'de 2 bin 441 başvuru ise çözüm aşamasında bulunuyor.

204 işsiz iş sahibi oldu

Kent genelinde vatandaşların talep ve sorunlarını çözmek için kurulan Buca Toplumsal İletişim Merkezine bağlı Buca Belediyesi İstihdam Masası, işverenle iş arayanları bir araya getiriyor. Özellikle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle artan işsizlik rakamlarına karşı çalışmalarına hız veren İstihdam Masası, vatandaşların umut kapısı oldu. Kalifiye işçi bulmakta sıkıntı yaşayan firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getiren masa, 2020 yılı boyunca 204 kişiyi iş sahibi yaptı. - İZMİR

İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu
İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu
İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşverenle işsizleri Buca Belediyesi buluşturdu - Son Dakika

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