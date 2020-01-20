İşverenler İşsizlik Fonu'na 11 milyar lira prim ödedi; 19 milyar lira teşvik aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İşverenler İşsizlik Fonu'na 11 milyar lira prim ödedi; 19 milyar lira teşvik aldı - Son Dakika Dünya

İşverenler İşsizlik Fonu'na 11 milyar lira prim ödedi; 19 milyar lira teşvik aldı

6 saat önce

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre 2019 yılında işverenler İşsizlik Sigorta Fonu'na 11 milyar 31 milyon lira katkı ödedi. İşverenler aynı dönemde 19 milyar 97 milyon lira ise teşvik aldı. İşsizlere yapılan işsizlik ödeneği ise 10 milyar lirada kaldı.

İşverenler İşsizlik Fonu'na 11 milyar lira prim ödedi; 19 milyar lira teşvik aldı, System.String[]

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre işsizlik fonu son yıllarda işsizlerden daha çok işverenlere katkı sağlıyor. Verilere göre 2019 yılında işverenler fona 11 milyar 31 milyon lira prim ödedi. İşverenler aynı dönemde 19 milyar 97 milyon lira ise teşvik aldı. Böylece patronlar ödediği primden 8 milyar 66 milyon lira daha fazla miktarı teşvik olarak geri aldı. 2019 yılında işsizlere yapılan işsizlik ödeneği ise 10 milyar lira oldu.


İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak. Bu amaçla 1999 yılında kurulan fondan işsizlik maaşları ödeniyor.

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İŞKUR, prim, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:16 
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