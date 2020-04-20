İşverenler, kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, işverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izin yöntemine başvurmalarının normun koruma amacına aykırılık teşkil edeceğini bildirdi.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçüoğlu, kısa çalışma yerine ücretsiz izne başvuru yapılmasının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ve ilgili kanunun amacı çerçevesinde değerlendirildiğinde, hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlanabileceğine ve Türk-İş tarafından da kötü niyetli kullanımın kendilerine bildirilmesi çağrısı yapıldığına dikkati çekti.

Gümrükçüoğlu, "Feshe karşı son bir çare olarak başvurulabilecek ücretsiz izin uygulaması, kural olarak işçinin onayını gerektirmekteydi. Ancak işveren feshini 3 aylık dönemde yasaklayan geçici madde ile işverenlerin işçinin onayı olmaksızın ücretsiz izin uygulamasına başvurabileceği kabul edilmiştir. Fakat eskisinden farklı olarak ücretsiz izne ayrılan işçilere de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılması sağlanmıştır. Bu, ücretsiz izne ayrılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut işten çıkartılmış olup da işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

İşverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izin yöntemine başvurmalarının normun koruma amacına aykırılık teşkil edeceğini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Açıkça kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut fesih yasağı öncesinde işten çıkartılmış olup, işsizlik sigortasından yararlanamayan işçilerin bu düzenleme ile 3 ay boyunca fondan ödenek alabilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede işverence aksi bir uygulamaya gidilmesi kanaatimce işverenin kötü niyetli davranışına bağlı olarak işçi açısından haklı fesih nedeni olarak değerlendirilebilecektir. Fesih yasağının hakkın kötüye kullanıldığı haller bakımından geçerli olmayacağını ve bunun da ötesinde kötü niyetli ücretsiz izne çıkarmanın işveren feshi olup olmadığı da düşünülebilir."