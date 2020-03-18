İşverenlerden "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ne tam destek - Son Dakika
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İşverenlerden "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ne tam destek

6 saat önce

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni...

İşverenlerden

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pakette yer alan, 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi ve asgari ücret desteğini devam ettirilmesinin TİSK camiasını yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz. Koronavirüs kaynaklı krizin etkileri daha da derinleşmeden paketin açıklanması bu aşamada oldukça önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve desteklerin, ülke olarak bu küresel krizi atlatmamızın yanında, krizin ardından küresel rekabette de elimizi güçlendireceğine inanıyoruz."

"Zor günleri tüm kesimlerinin gayretiyle atlatabiliriz"

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin çalışma hayatının tüm tarafları için önemli olduğunu ifade eden Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatın durma noktasına geldiği, üretimin olumsuz etkilendiği, istihdamın büyük risklerle karşı karşıya olduğu bu zor günleri, çalışma hayatının tüm kesimlerinin gayretiyle atlatabiliriz. Bu küresel krizi doğru yönetirsek, dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden birisi olarak kısa süre içerisinde çok daha sağlıklı, çok daha iyi bir ortama sahip olacağımıza inanıyoruz."

"Alınan tedbirler işletmelerde özenle uygulanıyor"

Akkol, yeni tip koronavirüsün insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun olduğuna dikkati çekerek, virüsün yaşamın her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Koronavirüse karşı hükümetin aldığı tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Akkol, virüsün yayılmaması için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

TİSK camiası olarak, çalışan sağlığını her şeyin üzerinde gördüklerini ifade eden Akkol, üye işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerini titizlikle yerine getirip, hükümetin aldığı tedbirleri özenle uyguladıklarını bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:48 Kaynak: AA

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