İşverenlere bu alanlara eleman bulamıyor

Eskişehir Çalışama ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Hasan Yoldaş, 2019 yılında 19 bin kişinin istihdamına sebep olduklarını belirterek, "2020 yılı için Eskişehir'deki işverenler yüzde 2,2'lik bir istihdam artışı bekliyor" dedi.



Müdür Yoldaş, düzenlediği toplantısında, hedeflenenden daha fazla kişiyi istihdam ettiklerini belirtti. Yoldaş, "Eskişehir İŞKUR olarak 2019 yılında 19 bin kişinin istihdamına sebep olduk. 2019 yılı içerisinde genel müdürlüğümüz tarafından bize verilen hedef 18 bin 46'ydı. Ama şuandaki rakamlara baktığımızda bu hedefi büyük oranda gerçekleştirdik. Yaklaşık 19 bin kişiyi bugün itibari ile işe yerleştirmiş bulunmaktayız. Yine görevlerimiz arasında bulunan aylık ödemelerimize baktığımız zaman da özellikle kısa çalışma ödeneği olarak bize, 10 bin 95 kişiye toplam 85 bin 747 lira ödeme yapmışız. Bu rakam da bizim için önemli" ifadelerini kullandı.



"Toplum yararına çalışmalarda 67 milyon lira ödeme yapıldı"



İl Müdürü Yoldaş, toplum yarınına yapılan çalışmalardan bahsederek, "Bildiğiniz gibi engelli kardeşlerimize, 50 bin lira, diğer kardeşlerimize de 38 bin lira proje kapsamında yardımları var. Toplum yararına çalışma Eskişehir'de 4 bin 358 kişilik, 42 kurumla yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Bunlara yaklaşık 66-67 milyonluk bir ödeme yapıldı. Şuanda toplum yararına çalışmanın bir tanesi hariç diğerleri bitti. Bu da 183 kişilik milli eğitimde güvenlik, yine 450 kişilik milli eğitimde temizlik elemanı olarak çalışıyor. Toplamda 633 kişi milli eğitimde çalışıyor" diye belirtti.



"İşverenler 2,2'lik bir istihdam artışı bekliyor"



Ayrıca Yoldaş, önümüzdeki yıl için işverenlerin beklentilerini de aldıklarını söyleyerek, "2020 yılı için Eskişehir'deki işverenlere beklentilerini sorduk, 2,2'lik bir istihdam artışının beklendiği işverenler tarafından ifade edildi. Bu broşür olarak dağıtılacak. Ayrıca Eskişehir'de 20'den fazla işçi çalıştıran işyerlerine gidildi. Yaklaşık bu işyerlerinde 93 bin 905 kişi çalışıyor. Bunlardan 68 bin 124'ü erkek, 24 bin 781'i ise kadın çalışan. Eskişehir genelinde yapılan İPA sonuçlarında ortalamanın çok az altında 1,5 işsizlik gözüküyor" şeklinde konuştu.



"İşverenler arıyor ama eleman bulamıyor"



İşverenlerin arayıp da eleman bulamadığı işlere dikkat çeken İl Müdürü Yoldaş, "Açık iş olan mesleklerde en çok aranılan beceriler ise, yeterli mesleki, teknik bilgi ve tecrübe, takım çalışması, fiziki ve bedensel yeterlilik, iletişim ve ifade yeteneği, sorun çözme ve inisiyatif alabilme olarak karşımıza çıkıyor. Eleman temininde en çok güçlük çeken meslekler, yani arıyor ama eleman bulamıyor diyenler mesleklerin başında birinci sırada gazaltı kaynakçısı, CNC operatörlüğü, satış danışmanı/uzmanı, forklift operatörü ve CNC freze tezgahı operatörlüğü olarak karşımıza çıktı. Kasım ayının sonuna kadar baktığımız zaman 21 bin 839 açık işimiz var. Yalnız şunu unutmayın, biz almış olduğumuz açık işe hemen alınan talebi yönlendirmek için elimizden gelen yapıyoruz. Kasım ayı sonunda 18 bin 35 kişiyi işe yerleştirmişiz. Ama bugünkü rakam 18 bin 604'tür, bize verilen hedef ise, 18 bin 36'dır. Dolayısıyla 2019 hedefini geçmiş, yerine getirmiş durumdayız" diye konuştu.



"Eskişehir'de toplam yapmış olduğumuz harcamalar, 206 milyon 685 bin 605'tir"



Öte yandan Eskişehir İŞKUR Müdürü Hasan yoldaş, "Eskişehir 2019 yılı içerisinde kurslar, çalışmalar ve etkinlikler için 114 milyon 186 bin lira para verilmiş. Bunun altında işsizlik ödeneği için bize başvuran insanların sayısı 21 bin 165, bugünkü rakam 10 bin 198'dir. Bunlara vermiş olduğumuz ücret ise toplam 85 milyon civarında. Yine kısa çalışma ücreti için 20 işyeri müracaat etmiş 839 kişi bu işyerlerinden hak etmiş ve bunlara da 6 milyon 752 bin lira para ödemişiz. Eskişehir'de toplam yapmış olduğumuz harcamalar, 206 milyon 685 bin 605'tir. Kısa bir ifadeyle biz 12 ay içerisinde, bir ayda 8 bin 526 kişiye asgari ücret üzerinden ödeme yapmışız. Bu Eskişehir için çok önemli bir girdi" dedi. - ESKİŞEHİR