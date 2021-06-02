Üye Girişi
İşverenlere Nitelikli Personel Büyükşehir'den - Son Dakika

İşverenlere Nitelikli Personel Büyükşehir'den

02.06.2021 23:09
İşverenlere Nitelikli Personel Büyükşehir'den, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, vatandaşların işsizlik sorununa hızlı katkı sunmanın yanında aynı zamanda iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını da karşılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, vatandaşların işsizlik sorununa hızlı katkı sunmanın yanında aynı zamanda iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını da karşılıyor. İşverenlerin sık sık şikayet ettiği 'nitelikli personel bulamıyoruz' sorununa hızlı bir şekilde cevap veren Büyükşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Merkezi aracılığı ile işverenden aldığı personel ihtiyacı niteliklerini sisteminde depolayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendiriyor.

NİTELİKLİ ÇALIŞAN BULAMAMA SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRDİ

Verilen hizmetin güzel bir uygulama olduğunu belirten SAMPA Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Üstündağ, "Kariyer Merkezi geniş bir iş birliği ve diyalogla işsizlik, iş bulamama, en önemlisi de biz işverenler için nitelikli çalışan bulamama sorununa bir çözüm getirdi" dedi.

ZAMAN KAYBIMIZ ÖNLENİYOR

SBT Otomasyon Sistemleri Fabrika Müdürü Serkan Çayır da, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Verilen hizmet gerçekten güzel ve faydalı. Eleman ihtiyacımız olduğunda birçok kişiyle görüşmek yerine kriterlerimize uygun personel bize gönderildiği için daha hızlı bir şekilde görüşmelerimiz gerçekleşiyor. Kariyer Merkezi zaman kaybından bizi kurtarmış oluyor" şeklinde konuştu.

BELEDİYEMİZE VE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

"İstihdam Merkezi ile tanışmamız oradaki kariyer danışmanlarının fabrikamızı ziyareti ile başladı" diyen Adıyörem Çiğköfte Genel Koordinatörü Göktuğ Kefeli ise, "Yapılan çalışmalar bize anlatıldı. Biz de ihtiyacımız olan personeli bulma konusunda Merkez ile çalışmaya karar verdik. İyi ki de Büyükşehir ile çalışmışız. Gerçekten gönderilen her personel bizim aradığımız nitelikte. Normalde eleman ihtiyacımız için verdiğimiz ilanlarda bize yüzlerce başvuru olurdu ve içlerinden eleme yapmaya kalkmak günler sürerdi. Şimdi durum çok farklı. İstediğimiz nitelikteki personel bize anında gönderiliyor ve sayı bakımından da zaten seçilmiş kişiler olduğu için kısa bir görüşme sonrasında gelen kişileri işe başlatabiliyoruz. Hizmeti veren Büyükşehir Belediyemize ve belediye başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uzman Cerrahi Aletler Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Seyhan ve Çağrı Tekstil Genel Müdürü Özcan Keskinsoy da merkezin kendilerine sunduğu hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

İşverenlere Nitelikli Personel Büyükşehir'den

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İşsizlik, İstihdam, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İşverenlere Nitelikli Personel Büyükşehir'den - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü         
23:14
Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce "elinizi vicdanınıza koyun" diyerek partisinin oy oranını verdi         
23:04
Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar         
22:43
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı         
21:52
Son Dakika! Bakan Selçuk, Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir         
20:58
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 23:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşverenlere Nitelikli Personel Büyükşehir'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement