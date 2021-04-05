İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul - Son Dakika

İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul

05.04.2021 14:13

İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, gördükleri eğitimle işverenleri şaşırtıyor Etwinning projesi ile 10 ilde özel eğitim alan öğrenciler pastırmalı pizza yapmayı öğrendi Kayseri'de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim gördüğü İstiklal...

İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, gördükleri eğitimle işverenleri şaşırtıyor

Etwinning projesi ile 10 ilde özel eğitim alan öğrenciler pastırmalı pizza yapmayı öğrendi

KAYSERİ - Kayseri'de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim gördüğü İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda verilen eğitimler sonrasında staj yapan veya iş hayatına atılan öğrenciler, becerileriyle işverenleri şaşırtırken, başarılarıyla ailelerini sevindiriyor.

Okulun, 2013 yılından beri hizmet verdiğini ve hafif düzeyde engelli öğrencilerin kabul edildiğini söyleyen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Osman Morsümbül, "Buraya kabul edilen öğrenciler Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yönlendirilen öğrencilerdir. Her sınıfa 10 öğrenci alabiliyoruz" dedi.

Okulda şu anda 132 öğrencinin 7 atölyede eğitim ve öğretim gördüğünü anlatan Morsümbül, "El sanatları, yiyecek ve içecek, mobilya, güzellik ve saç bakımı ile seyahat ve konaklama alanlarında öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrenciler 9. sınıfta tüm atölyelere katılıyor, 10. sınıfta ise branşlaşıyorlar. 12. sınıfa geldiklerinde ise staj yapıyorlar" diye konuştu.

Yıl boyunca yaklaşık 80'e yakın etkinlik yaptıklarının altını çizen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Morsümbül, "Şu anda 4 tane etwinning projesi ve 2 tane Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi yürütüyoruz. Okulumuz Türkiye'de özel eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir okul. Başarımız genç ve dinamik bir ekibe sahip olmamızdan kaynaklanıyor" ifadesinde bulundu.

Okuldaki etkinliklerin ve verilen eğitimlerin toplumda oluşan yanlış algıyı yıkmayı amaçladığına dikkat çeken Morsümbül, vatandaşlarda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler konusunda yanlış bir algı olduğunu söyledi. Morsümbül, öğrencilere imkan verildiğinde neleri başarabildiklerini eğitim ve staj dönemlerinde gördüklerini ifade ederek, "Stajlarda işverenler önce öğrencilerimizi almak istemiyorlar. Ama öğrencilerin çalışma şekilleri ve becerilerini görünce telefon açarak ikinci öğrenci göndermemizi istiyorlar" dedi.

Özel Eller Yöresel Lezzetler Etwinning projesinde yiyecek bölümü öğretmeni olan Hüseyin Bozlak, 10 ildeki özel eğitim okulunun katıldığı online derste, pastırmalı pizza yapımını uygulamalı olarak anlattı. Öğretmen Hüseyin Bozlak, "Etwinning projesi olan özel eller farklı lezzetler projesinde 10 farklı ilde yapılan bir proje. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla kendilerini daha iyi hissediyorlar. Online olarak diğer şehirdeki öğrencilerle sosyalleşiyorlar. Biz de bu sosyalleşmeyi gözlemliyoruz" diye konuştu.

Pastırmalı pizza yapımına katılan öğrencilerden Fatma Kişi, çiğköfte yapımında Hüseyin Bozlak'ın kendisini seçtiğini ve derslere katılmaya başladığını belirterek, "Burada günlerimiz eğlenceli ve yemek yapmayı öğrenerek geçiyor. Pandemi dönemi öncesinde Öğretmen Evi'nde staj yaptım ve çok sevdim. Burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştiriyorum ve başarılı olmaya çalışıyorum. Atölyede temizlik ve yemek yaparak zamanımızı geçiriyoruz. Bize bu imkanı verenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul
İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul
İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul
İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İşverenleri şaşırtan aileleri sevindiren okul - Son Dakika


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