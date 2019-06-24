Son Dakika Haberleri: İsviçre, 133 milyon doları Özbekistan'a iade edecek
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İsviçre, 133 milyon doları Özbekistan'a iade edecek

1 saat önce

İsviçre Başsavcılığı, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın bir akrabası hakkında, "kara para aklamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade edeceğini duyurdu.

İsviçre, 133 milyon doları Özbekistan'a iade edecek, System.String[]
İsviçre Başsavcılığı, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın bir akrabası hakkında, "kara para aklamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan'a iade edeceğini duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova'nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları arasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler adına banka hesabı açmak ve sahte banka belgelerini imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi.
Kerimova'nın şu anda Özbekistan'da hapisteki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma kapsamında ele geçirilen 130 milyon İsviçre frangının ise (133 milyon dolar) Özbekistan'a iade edilmesine karar verildiği belirtildi.
Başsavcılıkça diğer 5 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
İsviçre, 2012'de soruşturma başlatmıştı
İsviçre, Kerimova ve ismi açıklanmayan diğer 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012'de soruşturma başlatmış ve banka hesaplarında bulunan 800 milyon İsveç frangına el koymuştu.
Soruşturmanın, Özbekistan telekomünikasyon sektöründeki "kara para aklama" iddiasıyla ilgili olduğu ifade edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:41 Kaynak: AA
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