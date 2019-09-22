İsviçre Alpleri'nde yok olan buzul için cenaze töreni

Dünya liderleri küresel ısınmanın önüne geçmek için atılacak adımları konuşmak üzere New York'ta bir araya gelirken İsviçre'de onlarca dağcı artık kaybolan bir buzulu anmak için Alp dağların sarp bir zirvesine tırmandı.



İsviçre İklim Koruma Derneği'den Alessandro Degiacomi ülkenin kuzeydoğusundaki Glarus Alpleri'nde yer alan Pizol adlı buzulun kütlesinin çok önemli bir kısmını kaybettiğini ve artık bilimsel olarak buzul olarak sınıflandırılamayacağını belirtti.