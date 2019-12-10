Son Dakika Haberleri: İsviçre Alpleri'ndeki 500 buzul eridi, küresel ısınmadan önce ve sonra İsviçre buzulları
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İsviçre Alpleri'ndeki 500 buzul eridi, küresel ısınmadan önce ve sonra İsviçre buzulları

6 saat önce

Avrupa'da Alp Dağları'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan İsviçre'de 1890 ile 1900 yılları arasında çekilen fotoğraflar, küresel ısınmanın bu ülkedeki etkilerini gözler önüne serdi. Bilim insanları 1850 yılından bu yana İsviçre'de 500'ü aşkın buzulun eridiğini açıkladı

İsviçre Alpleri'ndeki 500 buzul eridi, küresel ısınmadan önce ve sonra İsviçre buzulları, System.String[]

Küresel ısınma sadece kutuplardaki değil, bazı dağlık ülkelerde bulunan karla kaplı noktalarla yüzyıllardır varlığını sürdüren buzulları da tehdit ediyor.


Avrupa'da Alp Dağları'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan İsviçre'de 1890 ile 1900 yılları arasında çekilen fotoğraflar, küresel ısınmanın bu ülkedeki etkilerini gözler önüne serdi.

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İsviçre, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:01 
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