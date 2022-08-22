İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den bu yana yarı yarıya eridi - Son Dakika
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İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den bu yana yarı yarıya eridi

22.08.2022 17:56
İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den bu yana yarı yarıya eridi

İsviçre Alplerindeki buzulların toplam hacminin 1931'den bu yana yarı yarıya eridiği ve bunun iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda hızlandığı bildirildi.

İsviçre Alplerindeki buzulların toplam hacminin 1931'den bu yana yarı yarıya eridiği ve bunun iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda hızlandığı bildirildi.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde yer alan bir araştırmada, İsviçre Alplerindeki buzulların 1931'den 2016'ya kadarki değişimi, eski ve yeni fotoğraflar kıyaslanarak incelendi.

Araştırmada, bu zaman aralığında Alplerdeki 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği kaydedildi.

Buzullar sadece 6 yılda yüzde 12 eridi

İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına dikkat çekilen araştırmada, sadece 2010'dan 2016'ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edildi.

Her buzulun aynı oranda erimediği ve bazı buzulların yükseklik, üzerindeki birikinti ve eteklerinin düzlüğüne bağlı olarak daha az veya fazla eridiği belirtildi.

Araştırmacılardan Daniel Fainotti, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle buzul erimelerinin hızlandığını vurgulayarak, "Erimeleri yakinen takip etmek ve tarihi boyutunu ölçmek önemlidir. Bu sayede buzulların değişimini anlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Avrupa Alplerinin neredeyse yarısının yer aldığı İsviçre, kayak turizminin en önemli merkezleri arasında.

Uzmanlar, yazın başından bu yana etkili olan sıcak hava dalgaları nedeniyle İsviçre Alplerindeki buzul erimelerinin artacağı uyarısında bulunuyor.

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Kaynak: AA

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den bu yana yarı yarıya eridi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den bu yana yarı yarıya eridi - Son Dakika
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