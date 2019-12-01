Son Dakika Haberleri: İsviçre Avrupa Birliği dışından binlerce yabancı işçi alacak
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İsviçre Avrupa Birliği dışından binlerce yabancı işçi alacak

6 saat önce

İsviçre hükümeti 2020 yılında uzun ve kısa vadeli olmak üzere Avrupa Birliği (AB) dışarısından 8.500 kişiye çalışma izni vereceğini duyurdu. İsviçre, Avrupa'da ortalama maaşların en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor

İsviçre Avrupa Birliği dışından binlerce yabancı işçi alacak, System.String[]

İsviçre hükümeti 2020 yılında uzun ve kısa vadeli olmak üzere Avrupa Birliği (AB) dışından 8.500 kişiye çalışma izni vereceğini duyurdu. İsviçre, Avrupa'da ortalama maaşların en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor.


Açıklamada İsviçreli firmaların iş gücü gereksinimlerini ülke içerisinden karşılamaya öncelik verdiğini ancak gerekli durumlarda bunun yurt dışından karşılandığı belirtildi.

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Avrupa Birliği, İsviçre, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:28 
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