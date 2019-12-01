İsviçre Avrupa Birliği dışından binlerce yabancı işçi alacak

İsviçre hükümeti 2020 yılında uzun ve kısa vadeli olmak üzere Avrupa Birliği (AB) dışından 8.500 kişiye çalışma izni vereceğini duyurdu. İsviçre, Avrupa'da ortalama maaşların en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor.



Açıklamada İsviçreli firmaların iş gücü gereksinimlerini ülke içerisinden karşılamaya öncelik verdiğini ancak gerekli durumlarda bunun yurt dışından karşılandığı belirtildi.