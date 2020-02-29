İsviçre, büyük etkinlikleri yasakladı - Son Dakika
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İsviçre, büyük etkinlikleri yasakladı

6 saat önce

İsviçre, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikleri yasakladı.

İsviçre, büyük etkinlikleri yasakladı, System.String[]

İsviçre, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikleri yasakladı.


Çin'in Wuhan kentinden yayılan korona virüsü salgını nedeniyle dünya alarmda. Çin'den İran'a ve İtalya'ya yayılan korona virüsü nedeniyle vaka sayısında artış görülen ülkeler önlemleri arttırıyor. İsviçre'de korona virüsü vaka sayısının 15'e yükselmesinin ardından binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Kamuya açık ve özel tüm büyük etkinlikler 15 Mart tarihine kadar yasaklandı.


Alınan yasak kapsamında 5-15 Mart'ta tarihlerinde düzenlenmesi planlanan on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi. - BERN

Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, İtalya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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