İsviçre-Çin Ticaret Odası Başkanı: Çin ve İsviçre Arasındaki Ticari ve Kültürel Bağlar Güçlenmeli - Son Dakika
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İsviçre-Çin Ticaret Odası Başkanı: Çin ve İsviçre Arasındaki Ticari ve Kültürel Bağlar Güçlenmeli

07.07.2022 23:00
İsviçre-Çin Ticaret Odası Başkanı: Çin ve İsviçre Arasındaki Ticari ve Kültürel Bağlar Güçlenmeli

Chen Junxia ve Martina FuchsMONTRÖ, 7 Temmuz (Xinhua) -- İsviçre-Çin Ticaret Odası (SCCC) Başkanı Felix Sutter'e göre, Kovid-19 pandemisinin ardından iş ilişkilerinin yeniden kurulmasının ötesinde, İsviçre ve Çin arasında kültürel köprüler inşa etmek her zamanki kadar önemli.

Chen Junxia ve Martina Fuchs

MONTRÖ, 7 Temmuz (Xinhua) -- İsviçre-Çin Ticaret Odası (SCCC) Başkanı Felix Sutter'e göre, Kovid-19 pandemisinin ardından iş ilişkilerinin yeniden kurulmasının ötesinde, İsviçre ve Çin arasında kültürel köprüler inşa etmek her zamanki kadar önemli. 2015'ten beri SCCC'nin başkanı ve 19 yıldır da PricewaterhouseCoopers (PwC) İsviçre şirketinin ortağı olan Sutter, geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Son 30-40 yılda bir kumaş parçasını birlikte dokuduk. İş süreçlerinde, üretim süreçlerinde, lojistikte, kültürde, her alanda karşılıklı bağlantılarımız var. Bence şu anda yapılması gereken en önemli şey ilk konuşan değil dinleyen olmak" ifadelerini kullandı. Çin ekonomisi hakkındaki görüşü sorulan Sutter, "Elbette Kovid, Çin'in yeni beş yıllık planının uygulanmasına pek yardımcı olmuyor ancak iç tüketimin, ikili dolaşım stratejisinin çok önemli olduğunu görebilirsiniz" cevabını verdi.

Çin, ülke ekonomisi 2021'de yüzde 8,1'lik büyüme ile güçlü bir toparlanma kaydedince, ekonomik büyüme hedefini 2022'de yaklaşık yüzde 5,5 olarak belirledi. İsviçre-Çin Ticaret Odası'nın web sitesinde, odanın, şirketler arasında diyaloğu teşvik ederek, ticari işbirliği için fırsatlar sağlayarak ve kültürel anlayışı arttırarak Çin-İsviçre ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Sutter, "Ama aynı zamanda kültürel köprü kurmaya da ihtiyacımız var. Para kazanmak için ekonomi kesinlikle önemli. Hepimiz para kazanmak istiyoruz. Ancak kültürel unsurlar, benzer değerler etrafında buluşmak açısından kritik önemde" dedi. İsviçre ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler 1950 yılına kadar uzanıyor ve o dönemden beri yoğunluğu istikrarlı şekilde artıyor. 2010 yılından bu yana Çin, İsviçre'nin Asya'daki en önemli ve Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra küresel olarak üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Sutter'ın önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği ikili serbest ticaret anlaşması 2013 yılında Beijing'de imzalanmış ve 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girmişti. Kar amacı gütmeyen oda, 1980 yılında İsviçre'nin eski Çin büyükelçisi Dr. Uli Sigg ve bir grup iş insanı tarafından kuruldu. İsviçre'nin Zürih kentinde kayıtlı olan odanın şu anda büyük bankalar, ticaret şirketleri, sigorta şirketleri ve sanayi şirketleri dahil olmak üzere 700'den fazla kurumsal ve bireysel üyesi mevcut.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre-Çin Ticaret Odası Başkanı: Çin ve İsviçre Arasındaki Ticari ve Kültürel Bağlar Güçlenmeli - Son Dakika

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