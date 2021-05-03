İsviçre'de 2,6 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

İsviçre'de şimdiye kadar 2,6 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının 70 yaş üzeri kişilerdeki başarısının açık olduğunu vurguladı.

Cuma gününden bu yana 620 bin doz Kovid-19 aşısı tedarik ettiklerini aktaran Berset, halkı aşı olmaya davet etti.

Berset, nüfusu 8,6 milyon olan ülkede şimdiye kadar 2,6 milyon doz aşı uygulandığını kaydetti.

Ülkeye gelen 620 bin doz aşının 500 bininin Moderna, 120 bininin de BioNTech-Pfizer aşısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, İsviçre'de hafta sonu 67 bin 212 test yapıldı, 3 bin 978 vaka tespit edildi ve 16 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana virüs bulaşan toplam kişi sayısı 672 bin 985'e yükselirken, şimdiye kadar Kovid-19'dan 9 bin 940 kişi hayatını kaybetti.