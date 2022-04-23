İsviçre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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İsviçre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 14:42
İsviçre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu binasında yapılan ve Konsolosluk çalışanları, İsviçre'de görev yapan Türk öğretmenler ve Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlikte çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan konuşma yaptı.

Başkonsolos Özkan, son 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalık bir şekilde kutlanamayan 23 Nisan'ın bu yıl coşkulu bir etkinlikle kutlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

23 Nisan'ın, Türk milletinin yeniden bağımsızlığına kavuşmasını temsil ettiğini kaydeden Özkan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, Türk milletini ilgilendiren siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki tüm kararların sadece Türk milleti tarafından alınabileceği ve dışarıdan başkasının bize hiçbir şey dayatamayacağı anlamına gelmektedir." dedi.

Özkan, bu günün çocuk bayramı olarak ilan edilmesinin önemine dikkati çekti ve çocuklara hitaben, "Bu, Atatürk'ün sizlere olan inancının ve güveninin bir sembolüdür. Tabi bu durum sizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Çocuklarımızın en temel görevi vatanımızı, bayrağımızı, milli değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak, yaşamak ve yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle anarak sonlandıran Özkan, katılımcılara teşekkür etti.

Başkonsolos Özkan'ın konuşmasının ardından etkinlik, çocukların hazırladığı 23 Nisan programıyla devam etti.

Programda görev alan çocuklar, etkinliğin sonunda Özkan'ın makam koltuğuna sırayla oturarak dünyaya dair dilek ve temennilerde bulundu.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, İsviçre, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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