Son Dakika Haberleri: İsviçre'de 5 Kiloluk 1 Çekiçle Başladığı Koleksiyonu 4 Bini Aştı

İsviçre'de 5 Kiloluk 1 Çekiçle Başladığı Koleksiyonu 4 Bini Aştı

1 saat önce

Koleksiyon yapmak birçok insanın hoşuna giden bir hobi. Dünyada pul, model araba, eski para gibi şeylerin koleksiyonu yapanlar çok fazla olduğu gibi farklı ürünlerin koleksiyonlarını yapanlar da var.

İsviçre'de 5 Kiloluk 1 Çekiçle Başladığı Koleksiyonu 4 Bini Aştı, System.String[]


Koleksiyon  yapmak birçok insanın hoşuna giden bir hobi. Dünyada pul, model araba, eski para gibi şeylerin koleksiyonu yapanlar çok fazla olduğu gibi farklı ürünlerin koleksiyonlarını yapanlar da var. Şile'de de Burhan Reşid'in 26 yılda oluşturduğu 4 bin parçalık çekiç koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor. Reşid, dünyanın bir çok ülkesinden farklı amaçlar için kullanılan çekiçleri topluyor. 

Çekiçlerin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Burhan Reşid, 4 bin parçalık koleksiyonunun Türkiye'de bir ilk Kanada ve Avustralya'da da birer koleksiyoner olduğunu söylüyor. Evinde çekiçleri sergileyen Reşid, "Şile'de dedemin demirci dükkanı vardı. Çocukluğumda kendisine çok yardım ederdim. Sanırım bu merakım oradan geliyor. Yıllar sonra demire olan merakım kapsamında bir kuyumcu dükkanında çok farklı çekiçleri bir arada gördüm. Ben de o zaman gerçekten 'Bu kadar çok çekiç var mı?' sorusuyla başlayan bir serüven 26 yıl sonra bu koleksiyonu meydana getirdi. 

5 KİLOLUK 1 ÇEKİÇLE BAŞLAMIŞ

Çekiç koleksiyonu yapmaya İsviçre'de başladığını belirten Reşid, bir antikacıda gördüğü 5 kiloluk çekici satın almasıyla başlayan süreci DHA'ya anlattı. 26 yıldır çekiçlerini kutularda sakladığını belirten koleksiyoner, "Şile'den önce hayatımı İsviçre'de sürdürüyordum. Şile'ye gelmeden koleksiyonumu getirmek konusunda çok araştırmalar yaptım ve Şile'ye çekiç koleksiyonumu getirdim. Çekiç koleksiyonu içerik açısından çok önemli. Çünkü dünyada çekiç koleksiyonu yapan üç kişi var. Bir tanesi Kanada'da. Bir diğeri Avustralya'da. Bir diğeri Türkiye'de Şile'de. İçerik açısından da iddia ediyorum; dünyada tek koleksiyondur." dedi. 

4000 ÇEKİÇ

4 bin parça çekici yaklaşık dört aydır düzenlemeye çalıştığını söyleyen Reşid, "Daha bitmedi. Ayrıca meraklılarına kapım her zaman açık. Ancak Şile'ye geldiklerinde beni bulsunlar. Seve seve çekiç koleksiyonumu gezdireyim. Ayrıca ben televizyon izlemem, haber izlemem, gün içerisinde işim bittiği an çekiçlerimin yanına gelirim. Zamanımı çekiçlerimle geçiririm. Bu da benim çekiç sevdam olsa gerek" şeklinde konuştu.

Burhan Reşid çekiç koleksiyonu hakkında yaptığı açıklamaların ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den topladığı tarihi çekiçler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Görüntü dökümü:

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-Çekiç koleksiyonundan detaylar

-Koleksiyon sahibi burhan reşid röp

-Burhan Reşid çekiçler hakkında bilgiler verirken detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:58 Kaynak: DHA

Kanada, Türkiye, İsviçre, Şile, Güncel
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