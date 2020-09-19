İsviçre'de 830 milyon TL değerindeki çikolata müzesine ziyaretçi akını - Son Dakika

İsviçreli ünlü çikolata şirketi, Zürih kentinde, 830 milyon TL değerinde açtığı "çikolata müzesi" ziyaretçi akınına uğradı.

İsviçreli ünlü çikolata şirketi, Zürih kentine dev bir çikolata müzesi açtı. Yaklaşık 830 milyon TL'ye mal olan müzede,1,5 tonluk dev çikolata şelalesi ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzeye giriş ücretlerinin ise, yetişkin 120 TL, çocuklar için ise 80 TL olduğu ifade edildi. Yetkililer çikolata müzesine yıllık 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği edeceğini tahmin ediyor. Müzeyi ziyaret eden bir çok kişi özel tasarlanan çikolata çeşmelerinden çikolataların da tadına bakıyor. Firma müze ziyaretçilerine 'kakao yetiştiriciliği, çikolatanın tarihi, İsviçreli çikolata öncüleri ve çikolata üretimi' hakkında bilgi de sunuyor.