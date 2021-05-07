İsviçre'de aşı sertifikası hayata geçiyor - Son Dakika

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar, test sonucu negatif çıkanlar ve virüse yakalanıp iyileşenler için geçerli olacak Kovid-19 sertifikasının gelecek haziran sonu itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi'nden (FOPH) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sertifikasının Federal Bilgi Teknolojisi Dairesi (FOITT) tarafından tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "sahteciliğe karşı korumalı" sertifikanın aşı yaptıranlar, testi negatif çıkanlar ve Kovid-19'a yakalananlar için geçerli olacağı ve haziran sonunda uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Sertifikanın Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan ve "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen belge ile uyumlu olduğu, ayrıca mümkün olan en basit teknolojinin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca hazırlanan sertifikanın "kullanıcı dostu, hem akıllı telefonlarda hem de belge olarak verilmesi, basit ve hızlı" olması gerektiği vurgulandı. Veri koruma ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanacağı ve kişisel verilerin merkezi olarak depolanmayacağı şekilde tasarlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsviçre'de son 24 saatte 31 bin 85 test yapıldı, 1 bin 546 vaka tespit edildi ve 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 679 bin 646'ya yükselmiş oldu.

Salgının başından bu yana virüs bulaşan toplam kişi sayısı 679 bin 646'a yükselirken, şimdiye kadar Kovid-19'dan 10 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca ülkede, şu ana kadar toplam 3 milyon 14 bin 858 Kovid-19 aşısı uygulandı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı da 1 milyon 7 bin 496'ya ulaştı.