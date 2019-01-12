İsviçre'de Aşırı Kar Yağışı Çığ Düşmesine Neden Oldu
1 saat önce
İsviçre'nin kuzey doğusunda Almanya sınırında bulunan Appenzell Ausserrhoden kantonunda çığ düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.
İsviçre
'nin kuzey doğusunda Almanya
sınırında bulunan Appenzell Ausserrhoden kantonunda çığ düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:31 Kaynak: Euronews.com
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