Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Aşırı Kar Yağışı Çığ Düşmesine Neden Oldu

İsviçre'de Aşırı Kar Yağışı Çığ Düşmesine Neden Oldu

1 saat önce

İsviçre'nin kuzey doğusunda Almanya sınırında bulunan Appenzell Ausserrhoden kantonunda çığ düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

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İsviçre'nin kuzey doğusunda Almanya sınırında bulunan Appenzell Ausserrhoden kantonunda çığ düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:31 Kaynak: Euronews.com

Almanya, İsviçre
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