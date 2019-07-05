Son Dakika Haberleri: İsviçre'de askeri kışla karantinaya alındı
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İsviçre'de askeri kışla karantinaya alındı

1 saat önce

İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan askeri bir kışlanın 50 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından karantinaya alındığı bildirildi.

İsviçre'de askeri kışla karantinaya alındı, System.String[]
İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan askeri bir kışlanın 50 askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından karantinaya alındığı bildirildi.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Bern'deki "Jassbach BE" adlı kışlada dün akşam saatlerinde 50 asker ishal ve kusma şikayetinde bulundu.
Askerlerin bazıları baygınlık geçirirken, kışlaya gelen helikopterler ve ambulanslar rahatsızlanan askerleri hastaneye taşıdı.
İsviçre Federal Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ishal ve kusmaya bağlı olarak pek çok askerin "şiddetli acı çektiğini" belirtti.
Açıklamada, 35 askerin hastanelerden taburcu edildiği, tedavileri süren 15 askerin de bugün taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.
Askeri kışlanın karantina altına alındığı belirtilen açıklamada, askerlerin rahatsızlanma nedeninin henüz belirlenemediğinin altı çizildi.
Ordunun gıda hijyen müfettişleri ve diğer ilgili birimlerin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:00 Kaynak: AA
isviçre, Güncel
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