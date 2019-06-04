Son Dakika Haberleri: İsviçre'de binler bayram namazına akın etti
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İsviçre'de binler bayram namazına akın etti

1 saat önce

İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazında bir araya geldi.

İsviçre'de binler bayram namazına akın etti, System.String[]
İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazında bir araya geldi.
Palexpo Sergi Merkezi'ne akın akın gelen kadın, erkek ve çocuklar, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bayram namazının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanlar bayramlaştı.
Şehrin en büyük fuar alanı Palexpo'daki Ramazan Bayramı namazı öncesinde İsviçre polisi özel önlemler aldı.
İbadet için oluşturulan alan etrafında polisin yanı sıra Müslümanlardan oluşan gönüllü güvenlik elamanları da önlemler alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Cenevre, İsviçre, Güncel
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