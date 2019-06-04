İsviçre'de binler bayram namazına akın etti
20 dakika önce
İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazında bir araya geldi.
İsviçre
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:53 Kaynak: AA
'nin Cenevre
kentinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazında bir araya geldi.
Palexpo Sergi Merkezi'ne akın akın gelen kadın, erkek ve çocuklar, Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bayram namazının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanlar bayramlaştı.
Şehrin en büyük fuar alanı Palexpo'daki Ramazan Bayramı namazı öncesinde İsviçre polisi özel önlemler aldı.
İbadet için oluşturulan alan etrafında polisin yanı sıra Müslümanlardan oluşan gönüllü güvenlik elamanları da önlemler alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi.
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