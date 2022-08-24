İsviçre'de meydana gelen bir olay, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. İddiaya göre bir kadın, çalıştığı iş yerinin bahçesinde 2 yavru aslana bakmaya başladı.
Ancak bir süre sonra hayvanat bahçesi tarafından el konulan aslanlar, gelen yetkililer tarafından hayvanat bahçesine gönderildi. Kadın da bir daha aslanları hiç görmedi.
Olaydan tam 7 yıl sonra hayvanat bahçesine bir ziyaret gerçekleştiren kadın, yavru aslanların kendisini tanıması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Aslanlar, sevinç içinde koştukları kadına uzun süre sevgi gösterisinde bulunurken, bu anları izleyen milyonlarca kişi duygu dolu anlar yaşadı.
Son Dakika › Yaşam › İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı - Son Dakika