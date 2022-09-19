İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi - Son Dakika
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İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi

19.09.2022 20:37
İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi

İsviçre'de bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına turist vizesi verildiği belirtildi.

İsviçre'de bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına turist vizesi verildiği belirtildi.

İsviçreli NZZ gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna savaşının ardından birçok Avrupa ülkesinin vize anlaşmasını iptal ettiği Rus vatandaşların seyahat rotalarını İsviçre'ye yönelttiği bildirildi.

Haberde, İsviçre makamlarının yıl başından bu yana 9 binden fazla Rus vatandaşının vize başvurusunu onayladığı ve gelen turistlerin çoğunlukla 3 günden fazla ülkede kaldığı kaydedildi.

Başka ülkelerden vize alıp İsviçre'ye kara yoluyla giren Rus vatandaşlarının da olduğu ifade edilen haberde, temmuzun sonuna doğru İsviçre genelindeki otellerin, Rus turistler için 61 bin 214 rezervasyon yaptığı bilgisi verildi.

Birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya saldırılardan ötürü Rusya ile vize anlaşmalarını iptal ederken, İsviçre'nin bu konuda adım atmaması tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine hükümet 16 Eylül'de Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

İsviçre, Ukrayna, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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