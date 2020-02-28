İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi - Son Dakika Dünya

İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

6 saat önce

İsviçre hükümeti, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme amacıyla bin kişiden fazla katılımlı tüm etkinlikleri yasakladı. Avrupa'nın en büyük motorlu araç etkinliği Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi

İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi, System.String[]

İsviçre hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme amacıyla bin kişiden fazla katılımlı tüm etkinlikleri yasakladı. Avrupa'nın en büyük motorlu araç etkinliği Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi.


Covid-19 vakalarının 15'e yükseldiği İsviçre'de, cuma yapılan açıklamaya göre kamuya açık ve özel tüm büyük etkinlikler 15 Mart tarihine kadar yasaklandı. İçişleri Bakanı Alain Berset, "Bunun toplum üzerinde çok büyük etkilerinin olacağının farkındayız" açıklamasını yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Cenevre Otomobil Fuarı, İsviçre, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]