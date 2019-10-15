İsviçre'de buzullar 5 yılda yüzde 10 azaldı
1 saat önce
İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi
İsviçre'deki buzulların yalnızca 5 yıl içinde yüzde 10 azaldığı belirlendi.
Natural Sciences haberine göre, İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:12
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