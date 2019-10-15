Son Dakika Haberleri: İsviçre'de buzullar 5 yılda yüzde 10 azaldı
Son Dakika Dünya İsviçre'de buzullar 5 yılda yüzde 10 azaldı

İsviçre'de buzullar 5 yılda yüzde 10 azaldı

1 saat önce

İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi

İsviçre'de buzullar 5 yılda yüzde 10 azaldı, System.String[]

İsviçre'deki buzulların yalnızca 5 yıl içinde yüzde 10 azaldığı belirlendi.


Natural Sciences haberine göre, İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi.

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İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:12 
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