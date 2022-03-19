İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

19.03.2022 00:42
İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

İsviçre'nin başkenti Bern ile Zürih ve Cenevre kentlerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İsviçre'nin başkenti Bern ile Zürih ve Cenevre kentlerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte Büyükelçi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, "İstiklal Marşı, Bayrak ve Dur Yolcu" şiirleri ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Cenevre'de ise Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın ev sahipliğinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkonsolos Özkan, "Çanakkale'de 107 yıl önce ecdadımız, sayıca ve maddi olarak üstün olan yabancı güçlere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde savaşarak dillere destan bir zafer kazanmış, adeta yedi düvele meydan okumuştur. Türk milleti, işgale boyun eğmeyeceğini, vatanını canıyla koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Özkan, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletini zafere ulaştıranın, Çanakkale'de yükselen mücadeleci ruhu olduğunun altını çizerek, "Bugün 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden yüz binlerce kahramanımızın ve ne zaman, nerede şehadet mertebesine ulaşmış olurlarsa olsunlar, tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

Törende konuşan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ise böylesine anlamlı bir günde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından dolayı gurur duyduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkonsolos Özkan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törene, Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi Başkanı Büyükelçi Namık Güner Erpul'un yanı sıra Cenevre'nin önde gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri de katıldı.

Zürih'te tören düzenlendi

Ülkenin en büyük kenti Zürih'te, İsviçre Türk Toplumu (İTT) ve Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'nun ortaklaşa düzenlediği "Çanakkale Zaferi" etkinliğinde ise zaferin önemine vurgu yapıldı.

İTT Genel Merkez binasında yapılan törende İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Zürih Konsolosu Mehmet Yüceer ve Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Seyithan Razi birer konuşma yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özhan Kapıcı "1. Dünya Savaşı'na Giden Yolda Osmanlı Diplomasisi", Zürih Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Çavuşoğlu da "Çanakkale Savaşları ve Mehmet Akif" konulu sunum yaptı.

İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

YORUMLAR
500
WASHINGTON - ABD'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi WASHINGTON - ABD'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Çanakkale, İsviçre, Türkiye, Bern, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 01:16:59. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement