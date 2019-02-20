Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Çığın Düşme Anı Kamerada

İsviçre'de Çığın Düşme Anı Kamerada

53 dakika önce

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yaşanan çığ, bir kayakçı tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsviçre'de Çığın Düşme Anı Kamerada, System.String[]
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana'da yaşanan çığ, bir kayakçı tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da dün yaşanan çığ düşmesi sonucu biri ciddi olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Plaine-Morte adlı kayak pistine dün yerel saatle 1415'te çığ düştü. Köpeklerin ve helikopterlerin de dahil olduğu arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, biri ciddi olmak üzere 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 

Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazarken, polis de aramaların devam ettiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:01 Kaynak: DHA

Montana, İsviçre, Dünya
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