İsviçre'de Çığın Düşme Anı Kamerada
53 dakika önce
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yaşanan çığ, bir kayakçı tarafından saniye saniye kaydedildi.
İsviçre
'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana
'da yaşanan çığ, bir kayakçı tarafından saniye saniye kaydedildi.
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da dün yaşanan çığ düşmesi sonucu biri ciddi olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.
Plaine-Morte adlı kayak pistine dün yerel saatle 1415'te çığ düştü. Köpeklerin ve helikopterlerin de dahil olduğu arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, biri ciddi olmak üzere 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazarken, polis de aramaların devam ettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:01 Kaynak: DHA
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