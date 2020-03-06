İsviçre'de cuma namazında korona virüsü önlemi - Son Dakika
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İsviçre'de cuma namazında korona virüsü önlemi

6 saat önce

İsviçre'nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi'nde cuma namazı öncesi virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı.

İsviçre'de cuma namazında korona virüsü önlemi, System.String[]

İsviçre'nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi'nde cuma namazı öncesi virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle İsviçre'nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi'nde cuma namazı öncesi dezenfekte ilacı ile temizlik yapıldı ve cemaate maske dağıtıldı. Cami yönetimi, Zürih Kantonu Sağlık Bakanlığı yetkililerini ziyaret ederek cuma günleri için tavsiyelerini aldıklarını, Bakanlığın özelikle yaşlı cemaatin korona virüsüne karşı koruma önleminin alınmasını tavsiye etmesi üzerine maske dağıtıldığını belirtti. Ayrıca, camiye girmeden önce ellerin dezenfekte edilmesi için de gerekli önlemlerin aldığını ifade edildi.

İsviçre'de korona virüsü yüzünden bazı kanton hükümetleri, 150 kişinin üzerinde kişinin katılacağı etkinlikleri yasaklamasının ardından cemaati kalabalık olan bazı camilerde cuma namazı kılınamadı. Bazı camiler de önlem olarak maske dağıttı ve cuma namazını kılındı.

Öte yandan virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği İsviçre'de, federal hükümet çok sayıda fuar ve konser gibi tüm etkinlikleri iptal etmişti.

(İHA)

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
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